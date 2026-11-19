Rampur Bushahar News: खगना स्कूल में 90 विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:33 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। स्कूल-कॉलेज एडॉप्शन स्कीम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खगना में नशा एवं चिट्टा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें स्कूल के 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश ठाकुर ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए। साथ ही नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। तहसील कल्याण अधिकारी चौपाल आशा तोमर ने नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से गलत संगति से बचने, सही निर्णय लेने और नशे के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपने परिवार व समाज को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की शपथ दिलाई गई।
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