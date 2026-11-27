आनी अस्पताल को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें कांग्रेस सरकार में मिलीं : विजय ठाकुर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:26 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:26 PM IST
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नित्थर (कुल्लू)। आनी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता विजय ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आनी अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध करवाकर क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विजय ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार सत्ता में थी, तब पांच वर्षों तक आनी अस्पताल की इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए ? क्या आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार नहीं था ? उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस सरकार केवल घोषणाएं करने के बजाय जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। विजय ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि आनी की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। जनता अब भाषण नहीं, बल्कि धरातल पर विकास कार्य देखना चाहती है और हर सरकार के कामकाज का हिसाब भी मांगती है।
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