Rampur Bushahar News: तलूणा में 66 केवी से दोगरी तक एंबुलेंस सड़क शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:25 PM IST
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आनी (कुल्लू)। आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार ने तलूणा पंचायत में 66 केवी से दोगरी तक बनने वाली एंबुलेंस सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। इस सड़क के शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। विशेषकर, आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में राहत मिलेगी। सड़क सुविधा से वंचित क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से इस मार्ग की जरूरत महसूस हो रही थी। सड़क बनने से ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क की सुविधा से जोड़ने के साथ-साथ मूलभूत जनसुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देकर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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