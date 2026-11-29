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रामपुर बुशहर। नशा तस्करी के मामले में पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को डिटेन किया गया है। आरोपी की पहचान शिमला जिला की रामपुर तहसील के धार गाैरा निवासी हितेश ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) की ओर से जारी आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। आरोपी को पुलिस थाना झाकड़ी क्षेत्र से हिरासत में लेकर मॉडल सेंट्रल जेल कंडा भेज दिया गया है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई के साथ ही शिमला पुलिस अब तक पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 53 व्यक्तियों को हिरासत में ले चुकी है।