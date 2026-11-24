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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। डकोलढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर दो बोलेरो कैंपर वाहनों की टक्कर में एक वाहन में सवार लोग घायल हो गए। हादसे में सड़क के किनारे खड़े दो अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। रामपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर को सुबह करीब 10:20 बजे डकोलढ़ में बोलेरो कैंपर रामपुर की ओर से आ रही थी। इसे नवदीप खजूरिया चला रहा था। आरोप है कि वाहन तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इसी दौरान नोगली की ओर से आ रहे बोलेरो कैंपर से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में सड़क किनारे खड़े दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, एक बोलेरो कैंपर में सवार लोगों को चोटें आईं। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस थाना रामपुर मामले की जांच कर रहा है।