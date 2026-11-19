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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामपुर महाविद्यालय इकाई ने वीरवार को महाविद्यालय परिसर में स्त्री शक्ति दिवस और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य पर एक भव्य पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की विभिन्न संकायों की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में श्रुति ने प्रथम और महक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, बलिदान, महिला सशक्तीकरण और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके ऐतिहासिक योगदान को प्रभावी ढंग से उकेरा। इकाई की कार्यकर्ता सोनाली राणा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाती है। वीरांगना के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक महान स्त्री, अद्वितीय वीरांगना और निडर क्रांतिकारी थीं, जिन्होंने सन् 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते हुए अहम भूमिका निभाई। आज की युवा पीढ़ी और विशेषकर छात्राओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर, निडर और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनना चाहिए। कार्यक्रम में इकाई के पदाधिकारियों ने सभी प्रतिभागी छात्राओं के प्रयासों की सराहना की।