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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर शहर के मुख्य बाजार में बिजली और संचार कंपनियों के तारों का जंजाल जल्द हटाया जाएगा। नगर परिषद ने शुरुआत कर दी है। शनिवार को नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विद्युत बोर्ड, बीएसएनएल, एयरटेल और फास्टवे समेत संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ इस समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बाजार में लटक रहे अनुपयोगी तार को हटाने और व्यवस्थित करने पर सहमति बनी। नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा ने कहा कि इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकानदारों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष ने इंदिरा मार्केट, पार्किंग स्थल और सब्जी मंडी का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और रास्तों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एपीएमसी विभाग को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करने की बात कही।नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा ने कहा कि शहर के बाजार को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना नगर परिषद की प्राथमिकता है। तार के जंजाल को एक साथ हटाना संभव नहीं है, इसलिए उपलब्ध बजट और संसाधनों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। बैठक में कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी वरुण शर्मा, एसडीओ अमित गौतम, जेई राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।