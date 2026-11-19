Rampur Bushahar News: कंछीण वैली कांग्रेस जोन की कमान कुलदीप सिंह नेगी को सौंपी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:18 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:18 PM IST
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कंछीण वैली कांग्रेस जोन की कमान कुलदीप सिंह नेगी को सौंपी
. नरैण बाहली में ब्लॉक कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का किया गठन
. बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर की विशेष बैठक नरैण बाहली में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने की। बैठक में बाहली, नरैण और पलजारा पंचायतों को मिलाकर कंछीण वैली संयुक्त कांग्रेस जोन का गठन किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। कुलदीप सिंह नेगी को जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, देसराज भंडारी, मलक राज मेहता और बिशेषर पौंड को उपाध्यक्ष, पं. सुदामा शर्मा को महासचिव और राज विजय ठाकुर को सहसचिव नियुक्त किया गया। बैठक में लाल चंद शर्मा ने वोट चोर, गद्दी छोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के वोट का सम्मान जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर जाने के निर्देश दिए। बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सुख आश्रय, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा, मुख्यमंत्री शगुन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। लाल चंद शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं में एकजुटता और अनुशासन जरूरी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। इस मौके पर बाहली पंचायत प्रधान बीना मेहता, नरैण पंचायत उपप्रधान भूपेंद्र सिंह ठाकुर, कैलाश फेडरेशन के निदेशक त्रिलोक चंद भलूनी, डॉ. केदार सिंह, वीरभद्र सिंह कायथ, भूप सिंह चौहान, केडी मेहता, सोनू भलूनी, राजीव देषटा, विरेंद्र कुमार भलूनी, कुशाल मैहता, महेंद्र सिंह भंडारी, निर्मल शुक्ला, सिंगी राम, दिला राम, प्रकाश वर्मा, पदम पालसरा और सर्जन मेहता सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
. नरैण बाहली में ब्लॉक कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का किया गठन
. बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर की विशेष बैठक नरैण बाहली में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा ने की। बैठक में बाहली, नरैण और पलजारा पंचायतों को मिलाकर कंछीण वैली संयुक्त कांग्रेस जोन का गठन किया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। कुलदीप सिंह नेगी को जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, देसराज भंडारी, मलक राज मेहता और बिशेषर पौंड को उपाध्यक्ष, पं. सुदामा शर्मा को महासचिव और राज विजय ठाकुर को सहसचिव नियुक्त किया गया। बैठक में लाल चंद शर्मा ने वोट चोर, गद्दी छोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के वोट का सम्मान जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर जाने के निर्देश दिए। बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सुख आश्रय, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा, मुख्यमंत्री शगुन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। लाल चंद शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं में एकजुटता और अनुशासन जरूरी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। इस मौके पर बाहली पंचायत प्रधान बीना मेहता, नरैण पंचायत उपप्रधान भूपेंद्र सिंह ठाकुर, कैलाश फेडरेशन के निदेशक त्रिलोक चंद भलूनी, डॉ. केदार सिंह, वीरभद्र सिंह कायथ, भूप सिंह चौहान, केडी मेहता, सोनू भलूनी, राजीव देषटा, विरेंद्र कुमार भलूनी, कुशाल मैहता, महेंद्र सिंह भंडारी, निर्मल शुक्ला, सिंगी राम, दिला राम, प्रकाश वर्मा, पदम पालसरा और सर्जन मेहता सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।