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संवाद न्यूज एजेंसी



रोहड़ू। बशला पंचायत के मलखून गांव में करीब 10 लाख रुपये की लागत से सराय भवन बनेगा। विधायक मोहन लाल ब्राकटा ने शुक्रवार को सराय भवन का शिलान्यास किया। भवन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर विधायक मोहन लाल ब्राकटा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गांवों में सामुदायिक और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। सराय भवन बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में आने वाले लोगों को ठहरने, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास तभी संभव है, जब प्रत्येक गांव तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रदेश सरकार ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। बशला पंचायत के प्रधान बिनीत मेहता ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मलखून गांव में सराय भवन की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके निर्माण से गांववासियों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को विधायक के समक्ष उठाया जा रहा है और उनके सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंचायत का उद्देश्य प्रत्येक गांव तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना और ग्रामीणों को बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है। शिलान्यास कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रोहड़ू के अध्यक्ष शिवपाल ठाकुर, उपाध्यक्ष मलक राज ठाकुर, जोन प्रभारी कुशाल ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। लगभग 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह सराय भवन मलखून गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलने के साथ सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी बेहतर स्थान उपलब्ध होगा। बशला पंचायत ने इस विकास कार्य के लिए विधायक और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।