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जिले के निचार मंडल के उरनी स्थित आईटीआई के पास मंगलवार को अचानक जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने देखते-ही-देखते जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण पाने से इसे आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोका गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।