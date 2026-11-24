Rampur Bushahar News: कलना गांव के नजदीक जंगल में भड़की आग, वन संपदा को भारी नुकसान
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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कलना गांव के नजदीक जंगल में भड़की आग, वन संपदा को भारी नुकसान
. रिहायशी क्षेत्र के करीब तक पहुंचीं आग की लपटें, ग्रामीणों में मची अफरा-तफरी
. वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत कर पाया आग पर काबू
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सर्दियों में जंगलों में सूखी घास और पत्तियां आग फैलने का बड़ा कारण बन रही हैं। वहीं, लोगों की लापरवाही भी वन संपदा और वन्य जीवों के लिए खतरा बनती जा रही है। रामपुर उपमंडल की शिंगला पंचायत के कलना गांव के ऊपर सोमवार देर शाम जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी क्षेत्र के करीब पहुंच गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की जान-माल पर खतरा मंडराने लगा। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने घरों के आसपास झाड़ियों और सूखी घास की सफाई के लिए आग लगाई होगी, जो फैलकर जंगल तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। घरों के नजदीक आग पहुंचती देख ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सभी ने देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद आग को रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने से रोकने के साथ पूरी तरह बुझा दिया गया। स्थानीय लोगों ने जंगल और आबादी के आसपास लापरवाही से आग लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसपास बसे लोगों के घरों और जान-माल को भी खतरा पैदा हो जाता है।
रामपुर-शिमला वन सर्किल में आग की नौ घटनाएं
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। रामपुर और शिमला वन सर्किल में अब तक आग लगने की नौ घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण जंगलों में सूखी घास और पत्तियां जमा हो गई हैं। इससे आग फैलने का खतरा बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर लोग अपनी घासनियों की सफाई के दौरान निकलने वाली सूखी घास और अन्य अपशिष्ट को जला देते हैं। कई बार यह आग फैलकर जंगलों तक पहुंच जाती है। जंगलों में नमी कम होने के कारण छोटी सी चिंगारी भी बड़े क्षेत्र को आग की चपेट में ले सकती है। इससे वन संपदा के साथ वन्य जीवों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है।
जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया था। कर्मचारियों ने देर रात तक आग बुझाने के प्रयास किए और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लोगों से अपील है कि वे जंगलों के आसपास आग न लगाएं। जंगल में आग लगाते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। — गुरहर्ष सिंह, डीएफओ रामपुर
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. रिहायशी क्षेत्र के करीब तक पहुंचीं आग की लपटें, ग्रामीणों में मची अफरा-तफरी
. वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत कर पाया आग पर काबू
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सर्दियों में जंगलों में सूखी घास और पत्तियां आग फैलने का बड़ा कारण बन रही हैं। वहीं, लोगों की लापरवाही भी वन संपदा और वन्य जीवों के लिए खतरा बनती जा रही है। रामपुर उपमंडल की शिंगला पंचायत के कलना गांव के ऊपर सोमवार देर शाम जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी क्षेत्र के करीब पहुंच गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की जान-माल पर खतरा मंडराने लगा। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने घरों के आसपास झाड़ियों और सूखी घास की सफाई के लिए आग लगाई होगी, जो फैलकर जंगल तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी लपटें रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। घरों के नजदीक आग पहुंचती देख ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। सभी ने देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए। काफी मशक्कत के बाद आग को रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ने से रोकने के साथ पूरी तरह बुझा दिया गया। स्थानीय लोगों ने जंगल और आबादी के आसपास लापरवाही से आग लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसपास बसे लोगों के घरों और जान-माल को भी खतरा पैदा हो जाता है।
रामपुर-शिमला वन सर्किल में आग की नौ घटनाएं
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। रामपुर और शिमला वन सर्किल में अब तक आग लगने की नौ घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण जंगलों में सूखी घास और पत्तियां जमा हो गई हैं। इससे आग फैलने का खतरा बढ़ गया है। कुछ स्थानों पर लोग अपनी घासनियों की सफाई के दौरान निकलने वाली सूखी घास और अन्य अपशिष्ट को जला देते हैं। कई बार यह आग फैलकर जंगलों तक पहुंच जाती है। जंगलों में नमी कम होने के कारण छोटी सी चिंगारी भी बड़े क्षेत्र को आग की चपेट में ले सकती है। इससे वन संपदा के साथ वन्य जीवों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगता है।
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जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया था। कर्मचारियों ने देर रात तक आग बुझाने के प्रयास किए और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लोगों से अपील है कि वे जंगलों के आसपास आग न लगाएं। जंगल में आग लगाते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। — गुरहर्ष सिंह, डीएफओ रामपुर
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