उपमंडल रामपुर और ननखड़ी क्षेत्र में भालुओं की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगलों से निकलकर भालू लगातार रिहायशी क्षेत्रों और सेब के बगीचों में पहुंच रहे हैं। इससे लोगों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, वहीं बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला नरैण पंचायत के दलोग गांव का है। यहां शुक्रवार रात को भालू ने बागवान रोहित कायथ के बगीचे में घुसकर कई सेब के पौधे उखाड़ दिए और तोड़कर नष्ट कर दिए। सुबह बगीचे में पहुंचे बागवान को घटना का पता चला। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्रों में भालुओं की लगातार बढ़ती आवाजाही से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने वन विभाग से दलोग गांव और आसपास के क्षेत्रों में भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ गांव के नजदीक पिंजरा लगाने की मांग की है। साथ ही भालुओं के हमले और उनकी गतिविधियों से हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग उठाई है।फिलहाल भालुओं को पकड़ने के लिए अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए हैं। दलोग गांव में भी पिंजरा स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण से एहतियात बरतें और सुबह व शाम अकेले सुनसान रास्तों पर जाने से बचें। भालू दिखाई देने पर उसके नजदीक न जाएं और न ही उसे छेड़ने का प्रयास करें।