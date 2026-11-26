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विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत पहाड़ी नाटी ने बांधा समांसंवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय सराज लंबाथाच में 26 नवंबर 2026 को राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. ओंकार के संयोजन में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधा कुमारी मुख्य अतिथि तथा प्राचार्या प्रो. जया ठाकुर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहीं।मुख्य अतिथि राधा कुमारी ने विद्यार्थियों को संविधान के आदर्शों को अपनाने तथा जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।इस अवसर पर कविता पाठ, भाषण, एकल नृत्य एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कविता पाठ में तनिषा प्रथम, नुताशा द्वितीय तथा रीतिका एवं अविनाश तृतीय रहे। भाषण में विजय कुमार प्रथम, दिव्या द्वितीय तथा दुर्गेश्वरी एवं महेंद्र तृतीय स्थान पर रहे। एकल नृत्य में निशा प्रथम, नुताशा द्वितीय तथा दोनों वर्गों की चेतना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी में विजय एवं जीया की टीम प्रथम, ऋतिका एवं तनिषा की टीम द्वितीय तथा सुनीता एवं नीरजा की टीम तृतीय रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत पारंपरिक पहाड़ी नाटी रही, जिसने हिमाचली लोक संस्कृति की सुंदर छटा बिखेरी।