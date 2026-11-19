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पंजाब में खंगाला जा रहा आरोपी का आपराधिक रिकॉर्डसंवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। मंडी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वीरवार को पुंघ फोरलेन बस स्टॉप के पास एक युवक को 26 ग्राम चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर घबराए युवक के बैग की तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला है। पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है।पुलिस के अनुसार वीरवार दोपहर पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम क्षेत्र में गश्त और यातायात जांच कर रही थी। इस दौरान पुंघ फोरलेन बस स्टैंड के पास एक युवक बैठा हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को सामने देखकर वह घबरा गया। संदेह होने पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 26 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान संदीप सिंह निवासी तहसील भुलत्थ, जिला कपूरथला (पंजाब) के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सुंदरनगर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आरोपी फोरलेन बस स्टॉप पर किसी स्थानीय व्यक्ति का इंतजार तो नहीं कर रहा था। बिना किसी वाहन के बस स्टॉप पर उसकी मौजूदगी को देखते हुए पुलिस इस दिशा में भी छानबीन कर रही है। साथ ही पंजाब में उसके स्थानीय थाने से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ और मामले की जांच की जा रही है।