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नाबार्ड, बैंक और एनएसआईसी के अधिकारियों ने युवाओं को बताईं सरकारी योजनाएंसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ग्रेड-ए), मंडी में बुधवार को राष्ट्रव्यापी ग्राम युवा शक्ति अभियान (एनजीवाईएससी) के तहत जिला स्तरीय जागरूकता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था।कार्यक्रम में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के अधिकारियों ने युवाओं को उद्यम स्थापना की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता, बैंक ऋण तथा कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और लघु उद्योगों में स्वरोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं और विभागीय सहयोग से युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक राकेश वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक चंदर प्रकाश, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मुख्य प्रबंधक लोकेश भाटिया, कृषि विकास अधिकारी गोपाल भारद्वाज, बागवानी विभाग की विषय विशेषज्ञ पूजा और मत्स्य विभाग की सहायक निदेशक नीतू सिंह उपस्थित रहे। इनके अलावा मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति के महासचिव भीम सिंह, आर्थिक अन्वेषक दिलीप भारद्वाज, उपनिदेशक बागवानी डॉ. संजय गुप्ता और जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलजा ने भी युवाओं का मार्गदर्शन किया।कार्यक्रम में युवाओं को उपलब्ध संसाधनों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समापन पर आईटीआई मंडी के प्रशिक्षणार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।