विज्ञापन

सुंदरनगर(मंडी)। पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 7.030 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीते बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महामाया मंदिर के समीप तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ऋषव शर्मा (26), निवासी चतरोखड़ी, सुंदरनगर के कब्जे से 7.030 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी पंजाब में किस स्थान से चिट्टा लेकर आया था। इसके अलावा उसके स्थानीय नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।