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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित महिला वाॅलीबाॅल और रस्साकशी प्रतियोगिताओं में वीजीसी प्रथम की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों खिताब अपने नाम किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की वल्लभ महाविद्यालय इकाई की ओर से वीरवार को इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।इकाई अध्यक्ष अमित ठाकुर ने बताया कि दोनों प्रतियोगिताओं में चार-चार टीमों ने भाग लिया। छात्राओं ने खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क का परिचय दिया। वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता के फाइनल में वीजीसी प्रथम की टीम ने हिमालयन गर्ल्स की टीम को पराजित कर खिताब जीता। वहीं, रस्साकशी के फाइनल में भी वीजीसी प्रथम की टीम विजेता रही।वल्लभ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर सुशीला सिपहिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इकाई मंत्री अरमान शर्मा ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। इसके माध्यम से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और नारी शक्ति के आदर्शों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।...