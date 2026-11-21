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जोगिंद्रनगर (मंडी)। नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर में करीब सात माह बाद गर्भवती महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं मिलनी शुरू होंगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वर्णिम ने शनिवार को अस्पताल में कार्यभार संभाल लिया। अस्पताल में गायनी विशेषज्ञ का पद खाली होने के कारण करीब सात माह से गर्भवती महिलाओं के उपचार और प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। अस्पताल में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें करीब 50 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। अब स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से महिलाओं को विशेष उपचार की सुविधा मिलेगी। उधर, अस्पताल में हड्डी रोग, चर्म रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञों के पद भी रिक्त चल रहे हैं। कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों और सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक चौहान ने बताया कि उपमंडलीय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने कार्यभार संभाल लिया है। अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं।