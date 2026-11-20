विज्ञापन

हिमाचल के पांच लोक गायकों ने भजनों से बांधा समांसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। अज्ज मेरी मैया ने ओणा है और मां की हर बात निराली है.. जैसे भजनों की गूंज के बीच बस्सी गांव का पंडाल शुक्रवार को भक्तिरस में डूबा रहा। मां के भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे और लोक गायकों की प्रस्तुतियों पर जमकर नाचे। मौका था बेटियों के सम्मान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम का, जिसमें हिमाचल के पांच लोक गायकों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा।दोपहर एक बजे शुरू हुए कार्यक्रम में कांगड़ा के लोक गायक धीरज शर्मा और संजीव दीक्षित ने मां की महिमा का गुणगान किया। धीरज शर्मा ने मां की हर बात निराली है और बम-बम भोले भजन सुनाए। वहीं, संजीव दीक्षित ने मेरी लाज रखियो और अज्ज मेरी मैया ने ओणा है.. भजन से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।स्थानीय गायक राकेश रावत, सुभाष राणा और राखी गौतम ने भी एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। शिव-पार्वती की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम के दौरान नन्ही बेटियों को सम्मानित किया गया। मां की पूजा-अर्चना से शुरू हुए आयोजन का समापन देर शाम महाआरती के साथ हुआ। मुख्य आयोजक राखी गौतम ने बताया कि कार्यक्रम बेटियों के सम्मान को समर्पित रहा।