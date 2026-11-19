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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। शहर में 24 नवंबर से मांडव उत्सव का आगाज होगा। उत्सव की शुरुआत राजदेवता माधो राय की पूजा-अर्चना के साथ की जाएगी। इसके बाद माधो राय की शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो मांडव शिला तक पहुंचेगी। आयोजन धर्म संघ के सहयोग से किया जाएगा। उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और आस्था का संदेश दिया जाएगा। मांडव शिला तक पहुंचने वाली शोभायात्रा उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगी। धर्म संघ के साथ मिलकर आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।शहर के वार्डों में सड़कों और रास्तों पर बने छोटे गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम ने 15 लाख रुपये के तीन टेंडर लगाए हैं। प्रत्येक टेंडर पांच लाख रुपये का होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही कार्य आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा जालों की मरम्मत के लिए भी पांच-पांच लाख रुपये के तीन अलग-अलग टेंडर लगाए गए हैं। इन पर कुल 15 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।नगर निगम की ओर से दोनों कार्यों को जल्द शुरू करवाने की तैयारी है। टेंडर आवंटित होने के एक माह के भीतर मरम्मत कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शहर के विभिन्न वार्डों में लोगों को राहत मिलेगी और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत हो सकेगी। नगर निगम के उप महापौर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मांडव उत्सव की तैयारियां पूरी की जा रही है।