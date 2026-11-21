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संस्था के कलस्वाई स्थित कृषि क्षेत्र में मशरूम, जिमीकंद, आलू, अदरक, लहसुन, काली हल्दी और लाल हल्दी की खेती की जा रही है। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी किया जा रहा है। संस्था की ओर से हरड़, बेहड़ा और आंवला जैसे औषधीय पौधों की नर्सरी भी तैयार की जा रही है। विज्ञापन

साईं इटरनल फाउंडेशन के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अधिकारी शुभम शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल फसलों का उत्पादन करना नहीं, बल्कि किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना भी है। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है। साथ ही किसानों को खेती में नए विकल्प तलाशने का अवसर मिलता है। संस्था का प्रयास है कि कलस्वाई में विकसित किए जा रहे प्राकृतिक खेती के मॉडल को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए। संस्था के कलस्वाई स्थित कृषि क्षेत्र में मशरूम, जिमीकंद, आलू, अदरक, लहसुन, काली हल्दी और लाल हल्दी की खेती की जा रही है। इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी किया जा रहा है। संस्था की ओर से हरड़, बेहड़ा और आंवला जैसे औषधीय पौधों की नर्सरी भी तैयार की जा रही है।साईं इटरनल फाउंडेशन के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अधिकारी शुभम शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल फसलों का उत्पादन करना नहीं, बल्कि किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना भी है।उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है। साथ ही किसानों को खेती में नए विकल्प तलाशने का अवसर मिलता है। संस्था का प्रयास है कि कलस्वाई में विकसित किए जा रहे प्राकृतिक खेती के मॉडल को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए।

धर्मपुर (मंडी)। रसायनों पर निर्भरता कम करने और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से साईं इटरनल फाउंडेशन धर्मपुर क्षेत्र में नई पहल कर रही है। संस्था की ओर से कलस्वाई में प्राकृतिक तरीके से विभिन्न सब्जियों, औषधीय फसलों और फलदार पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। यहां खेती के नए प्रयोगों के जरिये किसानों और युवाओं को कृषि की वैकल्पिक पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।