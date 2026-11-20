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संवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मांगपत्र भेजेगा। इसमें आगामी बजट सत्र में मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने की मांग की जाएगी।शुक्रवार को महासंघ का 61वां स्थापना दिवस पधर में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मनाया गया। इसमें प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और विभागों से सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि महासंघ कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में रिक्त पदों को भरना, वेतन विसंगतियां दूर करना, 4-9-14 योजना का लाभ, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, लंबित महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान शामिल है। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करना और जिला परिषद कैडर का विभागीय विलय भी मांगों में शामिल हैं।महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि कर्मचारी एकजुटता ही महासंघ की सबसे बड़ी ताकत है। समारोह में पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह चावला, शमशेर ठाकुर, मनदीप ठाकुर, विजय शर्मा, लेखराज, अमर चंद ठाकुर सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।