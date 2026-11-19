संवाद न्यूज एजेंसीसरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट के त्रिलोकन-कोठी स्थित किराये के कमरे में वीरवार दोपहर एक प्रवासी मजदूर का शव गमछे के फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान सिकंदर कुमार (21) पुत्र सिपाही शाह निवासी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है।सूचना मिलने पर सरकाघाट पुलिस थाना की टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना के वक्त सिकंदर का साथी मिस्त्री बच्चे को टीकाकरण करवाने गया था। लौटने पर किराये के कमरे का दरवाजा बंद मिला। जांच पड़ताल पर सिकंदर फंदे से लटका मिला। आनन फानन में उसे फंदे से उतारा गया। सिकंदर टाइल मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। पुलिस को मौके पर किसी तरह का संदेहास्पद तथ्य सामने नहीं आया है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आगामी कार्रवाई की जा रही है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।