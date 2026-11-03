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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Subedar Sanjeev returns to his village after 30 years of service in the Army; welcomed with drums and music.

Mandi News: 30 साल सेना में सेवा के बाद गांव लौटे सूबेदार संजीव, ढोल-नगाड़ों से स्वागत

Tue, 03 Nov 2026 04:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 04:03 PM IST
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Subedar Sanjeev returns to his village after 30 years of service in the Army; welcomed with drums and music.
पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने खुली जीप में निकाली स्वागत यात्रा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। भारतीय सेना की 16 पंजाब रेजिमेंट में 30 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद सूबेदार संजीव कुमार ठाकुर सेवानिवृत्त हुए। वह अपने पैतृक गांव बडाल (गोपालपुर) पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों, देशभक्ति के नारों और फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया।

इस दौरान उन्हें खुली जीप में बैठाकर एक स्वागत यात्रा भी निकाली गई। उनकी सेवानिवृत्ति पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन (जेसीओ और ओआर) सरकाघाट इकाई के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की। इकाई के अध्यक्ष कैप्टन अशोक कुमार शर्मा और सचिव हवलदार सुरेंद्र ने उन्हें शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संजीव कुमार की 30 वर्ष की देशसेवा क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। इनमें अशोक शर्मा, दुनी चंद, जोगिंद्र सिंह, प्रकाश चंद, विजय सागर और अमृत लाल सकलानी शामिल थे।
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