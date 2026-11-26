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जोगिंद्रनगर (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में एनएसएस इकाई, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब तथा राजनीति विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संविधान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रकाश चौहान ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की।प्राचार्य प्रकाश चौहान ने कहा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श ही भारतीय संविधान के मूल मूल्य हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे संविधान को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि इसके आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में भी आत्मसात करें।उन्होंने युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रत्येक युवा को मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाना चाहिए तथा सोच-समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।