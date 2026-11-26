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मंडी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) मंडी ने एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोग्राम और बीफार्मेसी आयुर्वेद की खाली सीटों को भरने का निर्णय लिया है। इसके लिए आज विश्वविद्यालय परिसर नेरचौक में स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों के लिए सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सीटों का आवंटन 12 जुलाई 2026 को आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा।वहीं, बीफार्मेसी आयुर्वेद में सीटें खाली रहने की स्थिति में अभ्यर्थियों को विशेष अवसर दिया जाएगा। इसके तहत सीईटी में शामिल नहीं हुए अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।परीक्षा नियंत्रक एवं प्रॉस्पेक्टस रिव्यू कमेटी और कॉमन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कमेटी के सदस्य सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को मौके पर ही पूरी प्रवेश फीस जमा करवानी होगी। फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।