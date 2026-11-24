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दानपात्र की नकदी और पैसों का हार भी ले गए चोरपुलिस कर रही घटना की जांच पड़तालडिजिटल पर न चलाएं....संवाद न्यूज एजेंसीबालीचौकी (मंडी)। उपमंडल के गाड़ागुसैणी स्थित प्रसिद्ध जालपा माता मंदिर में चोर बीती सोमवार रात मंदिर के ताले तोड़कर गर्भगृह में रखे माता के चांदी के छत्र, पैसों का हार और दानपात्र की नकदी चोरी कर ले गए। इस घटना से क्षेत्र के श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।चोरी हुए चांदी के छत्र का वजन करीब एक किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये आंकी गई है। चोर मंदिर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां रखी कीमती सामग्री के साथ दानपात्र में रखी नकदी भी ले गए। घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की वारदात की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और क्षेत्र के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।पूर्व उपप्रधान चुनी ठाकुर, माता जालपा के कारदार बिक्रम राम और पुजारी अमरू राम ने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की वारदात पहले कभी सामने नहीं आई। चांदी का छत्र श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।