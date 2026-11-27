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संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। भट्ठा स्थित माउंट मौर्य इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता-2026 में विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा और दमखम दिखाया। लड़कों की 100 मीटर दौड़ में शिवाय और लड़कियों में अनामिका ने पहला स्थान हासिल किया।कार्यक्रम में आयुष विभाग एवं आरसीएफसी जोगिंद्रनगर के रविंद्र कौंडल ने मुख्य अतिथि, जबकि निखिल ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्च पास्ट और मशाल प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।दो दिवसीय आयोजन में 50, 100, 200 और 400 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और रस्साकशी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गईं। 100 मीटर दौड़ में लड़कों के वर्ग में शिवाय प्रथम, सारांश द्वितीय और आदविक तृतीय रहे। लड़कियों में अनामिका प्रथम, शिवन्या द्वितीय और आश्रिया तृतीय रहीं। लेमन रेस में लड़कों में आदव्य और लड़कियों में श्रेया ने पहला स्थान हासिल किया। सैक दौड़ में अरनव प्रथम, रसिक द्वितीय और आयान तृतीय रहे। लड़कियों में अक्षरा प्रथम, नव्या द्वितीय और सामरिया तृतीय रहीं।समापन पर विजेता विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया गया।