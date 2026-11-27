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मांडव्य उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी गीतों का जलवासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। पड्डल मैदान में चल रहे मांडव्य उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी संगीत का खूब रंग जमा। हिमाचली गायक अर्जुन गोपाल और रंजना रघुवंशी की जोड़ी ने मंच संभालते ही दर्शकों में जोश भर दिया। पहाड़ी टप्पों और मैशअप गीतों पर लोग देर रात तक झूमते रहे। खासकर हिमाचल से प्यार मैशअप गीत पर युवाओं ने जमकर नाटियां डालीं। रात दस बजे तक पड्डल मैदान तालियों और संगीत से गूंजता रहा।अर्जुन और रंजना ने फिल्मी गीतों से शुरुआत की और फिर पहाड़ी गीतों की ऐसी झड़ी लगाई कि दर्शक भी अपने स्थानों पर नहीं टिक पाए। जिंदगी सोहणी है, रेडियो बाजो और रोहड़ू जाणा मेरी आमिए जैसे गीतों पर खूब नाटियां हुईं।इससे पहले द्रंग के युवा गायक और मनाली विंटर कार्निवाल के विजेता नीतिन शर्मा ने भी अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरीं। अंदाजे करम, अपना बना ले पिया और दिल तू जान तू जैसे गीतों के बाद उन्होंने पहाड़ी गीत तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा सुनाया। उनकी नॉनस्टॉप नाटियों पर दर्शक देर तक थिरकते रहे। सुंदरनगर के विवेक मौर्य, मीनू शर्मा और रंजीत सैनी ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।उपायुक्त अपूर्व देवगन तीसरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि रहे। नगर निगम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कुलदीप गुलेरिया ने मंच संचालन किया, जबकि गोगी ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने संगीत से माहौल को और खुशनुमा बनाया।