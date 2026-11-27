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संवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। पंडोह में शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षण आयोजित किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 1500 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 1033 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। जबकि 467 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया।शारीरिक परीक्षण के विभिन्न चरणों को कुल 1050 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से केवल 390 अभ्यर्थी ही निर्धारित शारीरिक मापदंडों पर खरे उतर पाए। इन अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। शेष 660 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता और अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहे। इसके कारण उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।शुक्रवार को आयोजित परीक्षणों में अधिकांश अभ्यर्थी ऊंची कूद और दौड़ जैसी महत्वपूर्ण बाधाओं को पार नहीं कर पाए। इस परिणाम के साथ 50 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों का पुलिस में शामिल होकर खाकी पहनने का सपना टूट गया।पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है।