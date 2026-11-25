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बच्चों के लिए झूले और युवाओं के लिए ओपन जिम की सुविधा भी मिलेगीसंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। नगर परिषद जोगिंद्रनगर की ऐतिहासिक गांधी वाटिका को संवारने का काम अब गति पकड़ रहा है। पार्क में लगाया गया नया वाटर फाउंटेन लोगों के लिए खास आकर्षण बन गया है। बुधवार को फाउंटेन की ऊंची फुहारों का परीक्षण हुआ, जिसे देखकर लोग रोमांचित हो उठे।खासकर छोटे बच्चों में इसे देखकर काफी उत्साह दिखा। शहरी क्षेत्र के वार्ड चार में स्थित गांधी वाटिका के सुंदरीकरण पर करीब 30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 25 लाख रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। नगर परिषद पार्क में फूलों की सुंदर क्यारियां तैयार कर रही है। हरी-भरी घास, बैठने के लिए बेंच और रंग-बिरंगी लाइटें भी लगाई जाएंगी। इससे गांधी वाटिका सुबह-शाम सैर करने वालों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगी। आसपास के वार्डों के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। कनिष्ठ अभियंता विपन ने बताया कि वाटर फाउंटेन का परीक्षण पूरा हो गया है।पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। वार्ड चार की पार्षद शिखा ने बताया कि गांधी वाटिका में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। यह सुबह-शाम आने वाले लोगों के लिए है। साफ-सफाई और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था पर भी काम चल रहा है।नगर परिषद उपाध्यक्ष प्यार चंद वालिया ने कहा कि पार्क के जीर्णोद्धार पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि ऐतिहासिक गांधी वाटिका के सुंदरीकरण का कार्य प्रगति पर है। लाखों का बजट विकासात्मक कार्यों पर खर्च हो रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को अपनी थकान मिटाने और फुरसत के समय में मनोरंजन के लिए सुविधाएं देना है।