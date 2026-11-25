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मंडी। बल्ह खंड की ग्राम पंचायत सोयरा के वार्ड डोलगी स्थित नव दुर्गा वैष्णवी मंदिर में हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के सौजन्य से गुरु नानक जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया, जबकि समापन उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने किया। मंदिर कमेटी के प्रधान चमन राही कार्यक्रम के सूत्रधार रहे।मुख्य वक्ता राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित डॉ. सीता राम वर्मा ने गुरु नानक देव के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनके एक ओंकार के संदेश, जीवन और मानवता के प्रति योगदान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी (वर्तमान श्री ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में हुआ था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी 947 रचनाएं 19 रागों में संकलित हैं।इस अवसर पर संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. प्रवीण कुमार आचार्य ने डॉ. वर्मा को वक्ता सम्मान पदक देकर सम्मानित किया। अंत में चमन राही ने सभी अतिथियों और विद्वानों का आभार व्यक्त किया।