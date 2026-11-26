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ऋषभ और पूनम भारद्वाज के नाम रही मांडव्य उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्यासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से पड्डल मैदान में आयोजित मांडव्य उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या स्टार कलाकार ऋषभ भारद्वाज और पूनम भारद्वाज के नाम रही। दोनों कलाकारों ने फिल्मी, पहाड़ी और पंजाबी गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। युवा कलाकारों के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों ने सीटियां बजाकर उनका स्वागत किया। कलाकारों की प्रस्तुतियों पर पंडाल में मौजूद युवा जमकर थिरके।स्टार कलाकार ऋषभ भारद्वाज ने मंच पर आते ही फिल्मी अंदाज में ''चल छैंया-छैंया'' गीत से कार्यक्रम का आगाज किया। उनकी प्रस्तुति ने पंडाल में बैठे युवाओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने ''उनके अंदाज'', ''ऐ करम उन पर यूं आना दिल का'', ''गहरा हुआ'', कोई मिल गया, मेरा दिल गया'' जैसे फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां दीं। वहीं, पंजाबी गीत ..जिने मेरा दिल लुटेया और बोलो तारा रारा से भी दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी नॉन-स्टॉप नाटियों में ''तेरा मेरा प्यार अड़िए बचपनों रा'' और ''रोहड़ू जाना मेरी आमिए'' सहित अन्य लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब समां बांधा।वहीं, स्टार कलाकार पूनम भारद्वाज ने चंबयाली और कांगड़ी गीतों का तड़का लगाकर दर्शकों को खूब झुमाया। उन्होंने ..जोता पर बंगलू पाया, जली जांदी चांदनी री रात, शिवा मेरे संझा रिया बेला और लाल तेरा साफा ओ भौरा जैसे लोकगीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही ..कजरा मोहब्बत वाला, तुम तो ठहरे परदेसी और तुम तो धोखेबाज हो.. जैसे फिल्मी गीतों से मंडीवासियों का भरपूर मनोरंजन किया।युवा गायक पुष्प राज ने ..दिल पे जख्म खाते हैं, पिया रे पिया रे, तेरे बिना लागे नहीं म्हारा जिया रे'' और सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं जैसे गीतों की प्रस्तुतियां दीं। उनकी गायकी पर पंडाल में मौजूद दर्शक झूमते नजर आए। लूणापानी के राजेश कुमार ने ..मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू.. के साथ अपना लिखा पहाड़ी गीत ..प्यार तेरा पाणा ओ गोरिए.. प्रस्तुत किया।इसके अलावा मंजू सेन ने सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई और कोजो दसणा हाल दिला रा.. गीतों से दर्शकों का मनोरंजन किया। अनिकेत कश्यप, संगीत सदन मंडी के बाल कलाकारों, बैहना के राजेश कुमार ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं, मंडी कॉलेज और अल्पाइन स्कूल के विद्यार्थियों ने भी मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं।दूसरी सांस्कृतिक संध्या में जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर, उपमहापौर जितेंद्र शर्मा सहित अन्य पार्षदों ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।