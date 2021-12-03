Mandi News: लापरवाही पर निगम की कार्रवाई, 44 रेहड़ी-फड़ी धारकों के लाइसेंस रद्द

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दिवाली के बाद टीवीसी की बैठक में होगा अंतिम फैसल30 नए वेंडर्स को मिलेगा कारोबार का मौकासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। वर्षों से लंबित तहबाजारी शुल्क जमा न करने पर नगर निगम मंडी ने 44 रेहड़ी-फड़ी धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बार-बार चेतावनी और नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा न करवाने वाले कुल 50 डिफॉल्टर कारोबारियों में से महज 6 लोगों ने ही अपनी लंबित तहबाजारी जमा करवाई, जबकि 44 लोगों ने 12 लाख रुपये की देनदारी को नजरअंदाज कर दिया।ये सभी रद्द किए गए लाइसेंस पूर्व नगर परिषद के समय जारी किए गए थे। लंबे समय से इन वेंडर्स की ओर से बकाए का भुगतान नहीं किया गया। बार-बार मोहलत देने के बाद भी जब देनदार आगे नहीं आए तो निगम को यह कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय दीपावली त्योहार के बाद आयोजित होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में न केवल रद्द किए गए लाइसेंसों की समीक्षा होगी बल्कि शहर में वेंडिंग जोन के सुचारु संचालन और व्यवस्था को दुरुस्त करने की रणनीति भी तय की जाएगी।नगर निगम के इस सख्त कदम से जहां बकाया न चुकाने वाले वेंडर्स में हड़कंप मचा है वहीं उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है जो काफी समय से रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए जगह और लाइसेंस का इंतजार कर रहे थे। निगम की ओर से अब 30 नए जरूरतमंद लोगों को व्यवस्थित तरीके से रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए लाइसेंस देने और उनकी उचित व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है।बाक्सकेवल नियमानुसार शुल्क चुकाने और शर्तों का पालन करने वाले रेहड़ी-फड़ी धारकों को ही व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। -डॉ. मदन कुमार, आयुक्त नगर निगम मंडी