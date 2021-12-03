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Mandi News: लापरवाही पर निगम की कार्रवाई, 44 रेहड़ी-फड़ी धारकों के लाइसेंस रद्द

Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:03 AM IST
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Municipal corporation takes action against negligence; licenses of 44 street vendors cancelled
12 लाख रुपये की देनदारी पर फेरा पानी, केवल 6 लोगों ने जमा कराई तहबाजारी
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दिवाली के बाद टीवीसी की बैठक में होगा अंतिम फैसल
30 नए वेंडर्स को मिलेगा कारोबार का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वर्षों से लंबित तहबाजारी शुल्क जमा न करने पर नगर निगम मंडी ने 44 रेहड़ी-फड़ी धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बार-बार चेतावनी और नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा न करवाने वाले कुल 50 डिफॉल्टर कारोबारियों में से महज 6 लोगों ने ही अपनी लंबित तहबाजारी जमा करवाई, जबकि 44 लोगों ने 12 लाख रुपये की देनदारी को नजरअंदाज कर दिया।
ये सभी रद्द किए गए लाइसेंस पूर्व नगर परिषद के समय जारी किए गए थे। लंबे समय से इन वेंडर्स की ओर से बकाए का भुगतान नहीं किया गया। बार-बार मोहलत देने के बाद भी जब देनदार आगे नहीं आए तो निगम को यह कदम उठाना पड़ा। अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय दीपावली त्योहार के बाद आयोजित होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में न केवल रद्द किए गए लाइसेंसों की समीक्षा होगी बल्कि शहर में वेंडिंग जोन के सुचारु संचालन और व्यवस्था को दुरुस्त करने की रणनीति भी तय की जाएगी।
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नगर निगम के इस सख्त कदम से जहां बकाया न चुकाने वाले वेंडर्स में हड़कंप मचा है वहीं उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है जो काफी समय से रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए जगह और लाइसेंस का इंतजार कर रहे थे। निगम की ओर से अब 30 नए जरूरतमंद लोगों को व्यवस्थित तरीके से रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए लाइसेंस देने और उनकी उचित व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है।
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बाक्स
केवल नियमानुसार शुल्क चुकाने और शर्तों का पालन करने वाले रेहड़ी-फड़ी धारकों को ही व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। -डॉ. मदन कुमार, आयुक्त नगर निगम मंडी
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