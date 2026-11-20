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पंडोह (मंडी)। विश्व बवासीर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जरल पंडोह में जागरूकता कार्यक्रम एवं चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसमें संस्थान की ओपीडी में पहुंचे 38 मरीजों को बवासीर और गुदा रोगों से बचाव के आयुर्वेदिक उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की शल्य विशेषज्ञ डॉ. विनीता कुमारी नेगी ने मरीजों को संबोधित करते हुए कहा कि बवासीर के लक्षणों की समय रहते पहचान और उचित उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि अनियमित दिनचर्या, कब्ज और खानपान में लापरवाही के कारण बवासीर की समस्या बढ़ सकती है। इससे बचाव के लिए नियमित दिनचर्या अपनाने के साथ संतुलित और फाइबरयुक्त आहार लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नियमित व्यायाम करने से भी कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है।