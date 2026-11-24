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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मंडी जिले की चौहार घाटी के रोपा पंचायत स्थित चुकारू देव द्रोणाचार्य (द्रुण गहरी) मंदिर में पारंपरिक दो दिवसीय मंगर पुन्नू मेले का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। प्रत्येक तीन वर्ष बाद आयोजित हो रहे मेले में आराध्य देवता श्री हुरंग नारायण अपने मूल स्थान कथोग पंचायत के हुरंग गांव से देव परंपरा के अनुसार चुकारू देव द्रोणाचार्य के मंदिर पहुंचे। बल्ह टिक्कर पंचायत से महादेव त्रैलू गहरी भी इस पावन अवसर पर पहुंचते हैं।तीन वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है। मंगरपुन्नू मेले के बाद आराध्य देवता श्री हुरंग नारायण हस्तपुर से होते हुए अमरगढ़ क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान जगह-जगह श्रद्धालु देवता का स्वागत करते हैं और देव परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।आराध्य देव हुरंग नारायण के बड़े गूर संजय ठाकुर ने बताया कि चौहार घाटी की समृद्ध देव संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने वाला यह आयोजन क्षेत्र की धार्मिक एकता, सामूहिक सहयोग और लोक आस्था का अनूठा उदाहरण है। तीन वर्षों के इंतजार के बाद आयोजित होने वाला मंगर पुन्नू मेला देव मिलन के साथ-साथ चौहार घाटी की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बना हुआ है।