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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। मांडव्य उत्सव में बुधवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभा दिखाई। महापौर सुमन ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं।भाषण प्रतियोगिता में पीएम श्री स्कूल मंडी की चेतन प्रथम, फोटॉन स्कूल की देवाश्री व दीपिका शर्मा संयुक्त रूप से द्वितीय तथा गुरु गोबिंद स्कूल की लावण्या व अरुणोदय स्कूल की कृति तृतीय रहीं।चित्रकला के 10-14 वर्ष वर्ग में आईआईटी मंडी स्कूल की कोमल प्रथम, इंडस ग्लोबल स्कूल की वनिशा द्वितीय व डीएवी सीपीएस मंडी के वंश वर्धन तृतीय रहे। अन्य वर्ग में डीएवी सीपीएस के अर्णव प्रथम, आईआईटी मंडी स्कूल के चंद्रशेखर द्वितीय व बैहना स्कूल की वंदना तृतीय रहीं।आर्टिस्टिक योगासन एकल में आईआईटी मंडी स्कूल की प्रीशा शर्मा, केंद्रीय विद्यालय मंडी की जीविका शर्मा व मनन शर्मा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। छात्र वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर के आयुष प्रथम रहे। 14-18 वर्ष वर्ग में छात्रा आरिका (डीएवी स्कूल) व छात्र अर्णव (आईआईटी मंडी स्कूल) प्रथम रहे।जोड़ी वर्ग में आईआईटी मंडी स्कूल की प्रांजली व प्रीक्षा प्रथम, केंद्रीय विद्यालय की प्रीनीता व मनन द्वितीय तथा डीएवी मंडी की रूही व पावनी तृतीय रहीं। पारंपरिक योगासन छात्रा वर्ग में रूही प्रथम, प्रीनीता द्वितीय व पावनी तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर के आयुष प्रथम, पारस द्वितीय व आयुष्मान तृतीय रहे। पारंपरिक योगासन में डीएवी की आरिका व आईआईटी मंडी स्कूल के अर्णव ठाकुर प्रथम रहे।