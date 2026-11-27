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संवाद न्यूज एजेंसीचौंतड़ा (मंडी)। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, खस्ताहाल सड़कों और बसों की कमी के विरोध में हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। चौंतड़ा में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर करीब चार घंटे तक धरना देकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कथित दबाव बनाने पर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी रोष जताया।किसान सभा के जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर, लडभड़ोल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंतड़ा, पंडोल व लांगणा में चिकित्सकों की कमी से करीब सवा लाख आबादी प्रभावित हो रही है। चौंतड़ा जोन अध्यक्ष सुदर्शन वालिया ने कहा कि उपमंडल की सड़कें खस्ताहाल हैं। कोरोना काल में बंद किए गए बस रूट भी बहाल नहीं हुए हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।किसान सभा ने चेतावनी दी कि मांगों को लेकर गांव-गांव अभियान चलाकर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में पवन कुमार, रंगीलू राम, कृष्ण चंद, अशोक कुमार, सुभाष चंद, केहर सिंह, काका, चंद्रमणि, बंसीलाल, शोभाराम, संजीत कुमार, महिला मंडल प्रधान मोनू देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।