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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर आया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस मंडी में सेल्स एंड मार्केटिंग के कुल 8 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों को जिला रोजगार कार्यालय मंडी के माध्यम से भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकते हैं।जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इन पदों के लिए 12वीं कक्षा अथवा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। एमबीए उत्तीर्ण उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों के लिए 23 नवंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय मंडी में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं उनकी छायाप्रतियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा रोजगार पंजीकरण प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (टीए) देय नहीं होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल करियर सेंटर मंडी के दूरभाष नंबर 01905-235508 अथवा संबंधित नियोक्ता के मोबाइल नंबर +91-98160-15096 पर संपर्क कर सकते हैं।