संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (जेएनजीईसी), सुंदरनगर के पूर्व छात्र डॉ. सुमित शर्मा ने आईआईटी दिल्ली के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर का पदभार संभाला है। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। डॉ. सुमित ने वर्ष 2012 में गेट परीक्षा में ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद आईआईटी दिल्ली से एमटेक और पीएचडी की। वह स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ बोरास में सीनियर लेक्चरर भी रह चुके हैं।उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया। उनकी उपलब्धि पर जेएनजीईसी के डायरेक्टर-कम-प्रिंसिपल प्रो. राजीव खंडूजा और इंजीनियर प्रवीण कुमार ने बधाई देते हुए इसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।