विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। एबी इंश्योरेंस ब्रोकर्ज प्रा. लिमिटेड में मार्केटिंग के 15 पदों को भरने के लिए एक दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय मंडी में साक्षात्कार होंगे। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि कंपनी की ओर से इन पदों के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई है। भर्ती प्रक्रिया में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं अथवा बारहवीं पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित युवाओं को 12 हजार से 14 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें इंसेंटिव भी मिलेगा।इच्छुक अभ्यर्थी एक दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय मंडी में साक्षात्कार के लिए पहुंच सकते हैं। उन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और छायाप्रतियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, दो पासपोर्ट साइज फोटो और रोजगार पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ लाना होगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।