देर शाम तक फंसी रहीं बसें और निजी वाहनसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। शहर की मुख्य सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। शुक्रवार को सरकाघाट सड़क पर अवैध पार्किंग के चलते दोपहर करीब एक बजे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन चौक होते हुए गरोडू तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के कारण लंबा जाम लग गया। जाम का असर देर शाम तक बना रहा। इस दौरान एक कार की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।जाम के कारण हाईवे पर बसों और निजी वाहनों के पहिये थम गए। दोपहिया वाहन चालकों को भी रेंगकर निकलना पड़ा, जबकि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता तक नहीं बचा। जाम में फंसे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए। वाहन चालक अजय और कमल ने बताया कि बस स्टैंड से गरोडू तक सड़क के दोनों ओर रोजाना दोपहिया और चारपहिया वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े किए जाते हैं। मौके पर यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती न होने से समस्या और गंभीर हो रही है। इस मार्ग से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसें धर्मपुर, सरकाघाट, बैजनाथ, पालमपुर और मंडी के लिए गुजरती हैं। करीब तीन किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर अवैध पार्किंग के कारण रोजाना सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों, कार्यालय कर्मचारियों और अधिकारियों को भी आए दिन जाम में फंसना पड़ता है।पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार और एसडीएम मनीश चौधरी ने कहा कि व्यस्त सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।