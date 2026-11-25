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एपीएमसी चेयरमैन ने दो संभावित स्थलों का किया निरीक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। चौहार घाटी के किसानों और बागवानों की वर्षों पुरानी सब्जी मंडी की मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है। मंडी निर्माण के लिए दो-तीन स्थानीय लोगों ने करीब दो से तीन बीघा निजी भूमि देने की इच्छा जताई है। इससे वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी मंडी शुरू करने का रास्ता खुल सकता है।बुधवार को एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ धमच्यान पंचायत के टिक्कन में मंडी के दो संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अस्थायी मंडी के लिए निजी भूमि उपलब्ध करवाने की पेशकश की।वर्ष 2017 में टिक्कन में सब्जी मंडी का शिलान्यास हुआ था। इसके लिए दस बीघा वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वर्ष 2024 में विभागीय स्तर पर करीब 20 आपत्तियां लगने से मामला अटक गया।प्रेस क्लब मंडी के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने यह मांग एपीएमसी चेयरमैन के समक्ष उठाई थी। इसके बाद संजीव गुलेरिया ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एपीएमसी की प्राथमिकता दस बीघा वन भूमि अपने नाम हस्तांतरित करवाकर आवश्यक स्वीकृतियां लेना है। इसके बाद आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी। तब तक निजी भूमि उपलब्ध होने पर अस्थायी मंडी शुरू करने का प्रयास होगा।उन्होंने स्थानीय लोगों से भूमि का ततीमा तैयार करवाने और पंचायत प्रस्ताव जल्द पारित करवाने में सहयोग मांगा। मंडी बनने से किसानों और बागवानों को नकदी फसलों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी।