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शिविर में डॉ. रुचिका शर्मा (एएमओ) और राकेश कुमार वालिया (सीएपीओ) ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। उन्होंने लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व से अवगत करवाते हुए नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। इस दौरान योग प्रशिक्षक दिनू ने योग सत्र आयोजित कर लोगों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया। संवाद

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सुंदरनगर (मंडी)। आयुष्मान आरोग्य मंदिर रजवाड़ी की ओर से राजकीय प्राथमिक पाठशाला कांगर में स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 50 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। इस दौरान रक्तचाप (बीपी), रक्त शर्करा (शुगर) और हीमोग्लोबिन की जांच की गई। साथ ही जरूरतमंद लोगों को निशुल्क औषधियां भी वितरित की गईं।