संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के चौंतड़ा विकास खंड में महिलाओं को न्याय और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के उद्देश्य से जेंडर रिसोर्स केंद्र खोला गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की नई चेतना योजना के तहत स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने किया।खंड विकास अधिकारी प्रतिमा मिन्हास ने बताया कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 15 जेंडर रिसोर्स केंद्रों में चौंतड़ा भी शामिल है। केंद्र के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय, उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भरता के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। जीवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने में सहायक होगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इंद्र सिंह और तलकेहड़ पंचायत प्रधान शूचिका के अनुसार इससे चौंतड़ा विकास खंड की 42 पंचायतों की करीब 40 हजार महिलाओं को लाभ मिलेगा।