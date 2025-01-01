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समाज को नई राह दिखा रहे पूर्व सैनिकसंवाद न्यूज एजेंसीलडभड़ोल (मंडी)। शराब मुक्त शादियों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति चौंतड़ा के वार्ड नंबर-9 टिकरू के सदस्य एवं पूर्व सैनिक दलीप सिंह की ओर से शुरू की गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। बीते 25 नवंबर की रात क्षेत्र के खजूर गांव में पल्लवी की शादी बिना शराब परोसे संपन्न हुई। इस पहल से उत्साहित होकर दलीप सिंह ने अपने संकल्प के अनुरूप आयोजक परिवार को 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि शगुन के रूप में भेंट की।दलीप सिंह ने अगस्त में ग्राम पंचायत मैण भरोला की ग्राम सभा में घोषणा की थी कि गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवार यदि अपनी बेटियों की शादी बिना शराब के संपन्न करवाते हैं, तो वह अपनी सैन्य पेंशन से उन्हें 11 हजार रुपये की राशि देंगे। इससे पहले भी एक परिवार ने बिना शराब के शादी आयोजित की थी, लेकिन उस परिवार ने सम्मान स्वरूप दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि लेने से इन्कार कर दिया था।सेवा भारती से जुड़े दलीप सिंह का कहना है कि शादियों में शराब परोसने की परंपरा न केवल नशे को बढ़ावा देती है, बल्कि गरीब परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी डालती है। उनका उद्देश्य समाज में शराब मुक्त शादियों की परंपरा को प्रोत्साहित करना और लोगों को इस दिशा में जागरूक करना है।गोर हो कि रोपड़ी क्लैहडू, मैण भरोला और टिकरू पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलीप सिंह ने अपने पांच साल के बीडीसी मानदेय को भी जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है।