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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर में 13 पंजाब (जींद) बटालियन का 255वां स्थापना दिवस पूर्व सैनिकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में मंडी, शिमला, सोलन, बिलासपुर सहित पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से आए पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया।समारोह का शुभारंभ कैप्टन रमेश चंद ने राष्ट्रगीत और पंजाब रेजिमेंट के रेजिमेंटल गीत के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर पीसी वर्मा और विशिष्ट अतिथि सूबेदार मेजर आनरेरी कैप्टन रामदास को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम के दौरान कैप्टन रमेश चंद ने बटालियन के गौरवशाली इतिहास, वीरता, अनुशासन और देश सेवा की समृद्ध परंपराओं को याद किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिकों में देश प्रेम, अनुशासन और सेवा का जज्बा बरकरार रहता है। पूर्व सैनिक युवाओं का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ सेना की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने पुराने साथियों से मुलाकात की और सैन्य जीवन से जुड़ी यादें साझा कीं। समारोह ने आपसी भाईचारे, एकता और बटालियन के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया। आयोजन को सफल बनाने में कैप्टन रमेश चंद, सूबेदार मेजर जगजीत सिंह, हवलदार संजीव कुमार, हवलदार धर्मपाल और नायक धर्मेश्वर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्य सलाहकार कैप्टन रामदास और कैप्टन राजकुमार के मार्गदर्शन में समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।