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संवाद न्यूज एजेंसीपधर (मंडी)। युवाओं को नशे, विशेषकर चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पधर उपमंडल में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत आठ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वीरवार को एसडीएम पधर सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतियोगिताओं की तैयारियों की समीक्षा की गई।एसडीएम ने बताया कि अभियान के तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर दी गई है। इच्छुक खिलाड़ी https://khelohimachal.hp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। खिलाड़ी एक से अधिक खेलों में भाग लेने के लिए भी पंजीकरण कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताएं दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहला चरण 25 से 27 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण एक से आठ जनवरी 2027 तक होगा। इसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर व सियुन, राजकीय महाविद्यालय नारला और डायनापार्क क्रिकेट मैदान निर्धारित किए गए हैं।