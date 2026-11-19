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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। नाचन विधानसभा क्षेत्र के कनैड में वीरवार को कांग्रेस की ओर से वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत चौपाल आयोजित की गई। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी मंडी की अध्यक्ष चंपा ठाकुर और जिला प्रभारी बलविंदर सिंह बबलू ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाचन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीप कुमार शर्मा ने की। चौपाल में मतदाता सूचियों की शुद्धता, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई।नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं कटना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर मतदाता सूचियों की जांच करने और घर-घर संपर्क कर लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। बैठक में नाचन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल, प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नरेश चौहान, सेवादल अध्यक्ष प्रेम लाल गुड्डू, लीगल एडवाइजर चंद्र कौशल, संजू डोगरा और कनैड जोन अध्यक्ष रूप लाल डोगरा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।