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संवाद न्यूज एजेंसीडैहर (मंडी)। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच सहकारिता आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। हिमालयन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के सचिव प्रकाश कश्यप ने हिमाचल के आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को अहम बताया।मंगलवार को सुंदरनगर के पंचायत समिति सभागार में सोसायटी के प्रधान धर्मपाल ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला को-ऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन संजय गौड़ मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में सोसायटी की 12 वर्षों की कार्ययात्रा और उपलब्धियों पर चर्चा हुई।प्रकाश कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाएं दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा रही हैं। संजय गौड़ ने कहा कि सहकारिता सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की मजबूत कड़ी है। कोरोना काल में भी सहकारी क्षेत्र ने जनसहयोग और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी विचार रखे।